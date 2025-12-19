Путин заявил о сбалансированном бюджете-2021, росте ВВП и рекордной занятости в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил о ключевых экономических итогах года. По его словам, правительству удалось сбалансировать бюджет на уровне качественных показателей 2021 года. Рост ВВП России в 2025 году составил 1%.

Кроме того, достигнута цель по снижению инфляции — сейчас она равна 5,7% при плане в 6%. Уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 2,2%. Реальные зарплаты выросли за год на 4,5%, а резервы ЦБ достигли $741,5 млрд.

Президент отметил, что госдолг остается самым низким среди развитых экономик — 17,7%. Дефицит бюджета в трехлетний период не превысит 1,5%. При этом рост производительности труда, по оценкам, остается скромным.

