Глава государства отметил, что не следит за выступлениями Зеленского, который, ко всему прочему, является «хорошим артистом».

«Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Если уж Купянск под их контролем», — с иронией отметил Путин.

Купянск расположен в Харьковской области Украины. Он является крупным железнодорожным восточным узлом. По словам главы государства, войска ВС РФ контролируют город, но пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит задача ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт.

Ране президент РФ Владимир Путин объявил о скором взятии Красного Лимана.