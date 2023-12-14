Путин: жесткая привязка рубля к доллару может привести к социальным потрясениям

Правительству России удается выполнить все свои обязательства в социальной сфере. Но если не будет гибкости, это может привести к задолженностям по выплате пенсий, зарплат бюджетникам, социальных пособий.

При этом Путин заметил, что Россия не отказывалась от доллара и евро, но «нам начали чинить проблемы с платежами в этих валютах». Он назвал такую политику «выстрелом в ногу».

Ранее расчеты в долларах и евро составляли в России 87% от всех международных платежей. Сейчас доля снизилась до 24%. При этом расчеты в рублях составляют 40%, а в юанях – 33%.

Путин считает, что это хорошая ситуация, поскольку использование национальной валюты повышает экономический суверенитет.