В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово построят поликлинику

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедово возводят поликлинику на 216 посещений в смену, проект реализует Группа «Самолет». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут общестроительные работы, в том числе кладку стен и перегородок, а также устройство кровельного покрытия. Площадь нового медучреждения составит около 4 тыс. кв. м, оно рассчитано на 162 посещения для взрослого населения и 54 - для детского в течение одной смены.

Прием будут вести врачи общей практики, участковые терапевты, педиатры и профильные специалисты. Во встроенно-пристроенном помещении разместится подстанция скорой медицинской помощи. Прилегающую территорию благоустроят, там организуют парковку для автомобилей и велосипедов, смонтируют наружное освещение, установят навигационные элементы и информационные стенды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.