Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах

Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной опасности в лесах

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

В среду, 9 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

До конца рабочей недели на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +15-23 градусов, ночью — +1-9. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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Комитет лесного хозяйства Московской области
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