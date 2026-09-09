Жителям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья рассказал о пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В среду, 9 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
До конца рабочей недели на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +15-23 градусов, ночью — +1-9. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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