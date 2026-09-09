В Шаховской построят ЖК «Базаева 11»
Минжилполитики: ЖК «Базаева 11» построят в Шаховской
Фото: [ГК «Садовое кольцо»]
Девелопер ГК «Садовое кольцо» продолжает строительство ЖК «Базаева 11» в Шаховской. На стройплощадке завершены кровельные работы и возведение наружных стен. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Специалисты ведут устройство хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также готовятся проводить фасадные работы. В камерном доме комфорт-класса обустроят 103 квартиры площадью от 29 до 93 кв. м с эргономичными планировками. В пешей доступности от ЖК находятся детские сады, общеобразовательные учреждения, школа искусств, дворец торжеств и современный теннисный центр.
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