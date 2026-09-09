Как злоумышленники могут украсть ваши данные, взломав Wi-Fi-роутер

Злоумышленники могут взломать Wi-Fi-роутер и через него направить пользователя на фишинговый сайт, завладев личными данными. Как этого избежать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Кузнецов.

Как отметил специалист, теоретически подключиться к чужому устройству через роутер возможно, но этот путь слишком сложный, так как требуется найти уязвимость гаджета. Более простая задача для хакеров — выполнить атаку Man-in-the-Middle, когда весь трафик идет через скомпрометированное устройство, а злоумышленник может просматривать этот трафик. Иными словами — следить за всем, что пользователь делает в интернете.

«Злоумышленник может увидеть содержимое HTTP-трафика — все, что пользователь делаем на сайте с таким протоколом, но не содержимое HTTPS-трафика. Для HTTPS-трафика он сможет по метаданным соединения получить информацию о том, куда подключается пользователь, что позволит ему собрать базовую информацию для фишинговой рассылки или другой мошеннической схемы», — предупредил эксперт.

По его словам, сегодня российским пользователям стоит быть особенно осторожными. После того, как зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать сертификаты безопасности у российских банков, у хакеров появилась возможность украсть уязвимые данные даже при переходе на, казалось бы, проверенный сайт.

Так, заходя на сайт банка по привычной ссылке через иностранный браузер, пользователь получает уведомление о небезопасности перехода из-за недействительности сертификата. Отклонив предупреждение браузера и перейдя на сайт, пользователь рискует столкнуться с фишингом, если роутер, к которому подключено устройство, взломан. Простыми словами: заходя в банк человек попадает на визуально похожий сайт злоумышленников, который крадет личные данные. Избежать этого поможет установка протоколов Минцифр или использование российского браузера, отметил Кузнецов.

Как добавил эксперт, взлом роутера грозит и другой атакой, которую хакерам будет гораздо проще осуществить.

«Если злоумышленник взломал роутер, у него будет доступ к устройствам в локальной сети, что позволит ему получить доступ к другим незащищенным устройствам в сети, например, устройствам умного дома, камерам и так далее. Также он сможет с вашего IP-адреса вести незаконную деятельность: например, подключить взломанные устройства к какому-либо ботнету и использовать их для проведения DDoS-атак», — пояснил специалист.

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