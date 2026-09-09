В Подмосковье вынесли приговор по делу о покушении на убийство предпринимателя и двух его детей

Щелковский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 61-летнего мужчины, которого признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и ношение взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка боеприпасов). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он на почве длительных личных неприязненных отношений со знакомым из-за земельного спора изготовил самодельное взрывное устройство. После этого в ночь на 10 февраля 2026 года злоумышленник установил его под днище автомобиля пострадавшего. Утром последний повез в детский сад двух своих малолетних дочерей, однако устройство сдетонировало сразу. Оно сработало только вечером при переезде через железнодорожные пути в городе Фрязино.

Водитель получил множественные слепые осколочные ранения, машина - механические повреждения. При обыске в доме, гараже и автомобилях осужденного были обнаружены боеприпасы различных калибров, подложные государственные регистрационные знаки, средства маскировки и другие предметы, которые он использовал при совершении преступления. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.