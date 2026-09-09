В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в среду, 9 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Новрязанском, Носовихинском, Киевском шоссе. Кроме того, они наблюдаются на Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.