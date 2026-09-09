Подмосковные стрелки завоевали медали на первенстве России и всероссийских соревнованиях
Стрелки из МО завоевали медали первенства России и всероссийских соревнований
Фото: [Стрелковый союз России]
Подмосковные спортсмены завоевали две медали — золотую и серебряную — на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, которые прошли с 29 августа по 7 сентября в селе Игнатово Дмитровского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Тимофей Алейников (областной Центр олимпийских видов спорта, Домодедово) одержал победу в упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» среди мужчин. Сборная региона также стала серебряным призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров, три положения» среди юниорок. В ее составе выступили Екатерина Бакулина (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитров), Анастасия Сорокина (областной Центр олимпийских видов спорта, Жуковский) и Марьяна Романова (областной Центр олимпийских видов спорта, Жуковский). Победу в этой дисциплине одержала команда Удмуртской Республики, третье место заняла Москва-1.
Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России».
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