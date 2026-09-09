В Подмосковье в рамках нацпроекта построили более 40 тротуаров

Специалисты Мосавтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Подмосковья, работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» для повышения безопасности участников дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящее время обустроено более 32 км новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Чехове, Павлово-Посадском и Одинцовском округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты продолжают обустраивать 16 км тротуаров в 13 округах на 23 участках. Они обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия.

Наиболее протяженным участком строительства в этом сезоне оказался путь от деревни Сераксеево до деревни Мартьяново в в Серпухове. Дорожники обустроили там 3,7 км новой пешеходной дорожки.

В общей сложности до конца 2026 года вдоль региональных дорог планируется построить 105 новых тротуаров (68 км) по нацпроекту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.