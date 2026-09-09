Анак-Кракатау может проснуться вновь: вулканолог назвал опасные для туристов страны

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии снова проявляет активность, а новое усиление извержения может произойти в любой момент. Ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал регионы мира, где путешественникам стоит внимательнее следить за обстановкой.

Нынешняя активность Анак-Кракатау не позволяет точно определить, станет ли извержение сильнее. По словам специалиста, вероятность развития событий в обе стороны примерно одинакова.

«Вероятность 50% — или усилится, или не усилится. Никто точно не скажет, кроме вулканологов, которые сейчас наблюдают извержение и уже много лет изучают этот вулкан. Но и у них это будет не точно», — отметил Сывороткин.

Ученый пояснил, что новое извержение может произойти уже в ближайшие дни, однако речь в таком случае, скорее всего, будет идти не о масштабных лавовых потоках, а о выбросах вулканического материала — пепла, шлака и обломков пород. При этом серьезное усиление активности вулкана, по его словам, может произойти и через годы.

«Следующее усиление активности этого вулкана может быть через 10–20 лет», — рассказал вулканолог.

Фото: [ istockphoto.com/andersen_oystein ]

Анак-Кракатау расположен в Индонезии — одном из самых вулканически активных регионов планеты. Но туристам стоит помнить: опасность могут представлять не только знаменитые вулканы этой страны. По словам Сывороткина, среди популярных направлений есть десятки мест, расположенных рядом с действующими или потенциально активными вулканами. В Индонезии рядом с районом Джокьякарты также находятся вулканы Мерапи и Бромо. Первый считается одним из самых активных в регионе, а его извержения регулярно фиксируются даже в XXI веке.

В Италии туристам стоит учитывать соседство с Везувием — вулканом рядом с Неаполем. Последнее извержение произошло в 1944 году, однако регион остается одним из самых посещаемых благодаря пляжам, истории и достопримечательностям.

В Греции внимание специалистов привлекает остров Санторин. Последняя заметная активность вулкана фиксировалась около 65 лет назад, но именно это место остается одним из главных туристических центров Южной Европы.

Отдельное внимание вулканолог обратил на Исландию. В стране насчитывается около трех десятков активных вулканических систем, а полуостров Рейкьянес в последние годы регулярно становится зоной повышенного внимания из-за новых извержений.

По словам Сывороткина, туристам не стоит полностью отказываться от поездок в вулканические регионы — многие из них безопасны при соблюдении правил. Однако перед путешествием важно проверять актуальные данные о состоянии вулканов и учитывать предупреждения местных служб.

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