Айва — не просто фрукт: как приготовить ароматный узбекский плов и нежный мармелад с пектином

Осень — время айвы. В отличие от яблока, фрукт отличается более жесткой, но сочной и невероятно ароматной мякотью. Именно ради этого насыщенного запаха айву часто добавляют к мясным блюдам. А благодаря высокому содержанию пектина она идеально подходит для приготовления домашнего мармелада, сообщили novostivolgograda.ru. Редакция выбрала несколько вкусных рецептов с добавлением айвы.

Плов с айвой

Настоящий узбекский плов — это не еда на скорую руку. Блюдо требует множества ингредиентов, терпения и определенной сноровки. Готовить его принято из говядины или баранины (свинина и курица для традиционного рецепта не подходят). В арсенале должна быть толстостенная посуда — казан.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Ингредиенты:

мясо — 1 кг;

лук — 2–3 штуки (можно до 1 кг, если любите);

морковь — 1 кг;

рис для плова (или лазер) — 1 кг;

курдюк бараний — 100 г;

масло подсолнечное — около 100 мл;

айва — 1 крупная;

соль, перец черный, барбарис, зира.

Начинают с разогрева казана. В него закладывают нарезанный кубиками курдюк — его необходимо растопить. Как только жир вытопился, румяные шкварки вынимают на тарелку (их можно съесть, подсолив). Затем в казан добавляют масло и следом — мясо, нарезанное на 5–6 частей. Его обжаривают на сильном огне до румяной корочки со всех сторон, после чего накрывают крышкой, убавляют огонь и томят около получаса, при необходимости добавив немного воды.

Когда жидкость испарится, мясо солят и перчат свежемолотым перцем. Добавляют нарубленный лук и включают максимальный огонь — все обжаривают, помешивая. Пока мясо томилось, нужно помыть, очистить и нашинковать морковь соломкой. После обжарки лука в казан отправляется морковь.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Сверху равномерно рассыпают соль, перец, барбарис и зиру (семена рекомендуется растереть между ладонями, чтобы усилить аромат). Затем выкладывают очищенную и нарезанную ломтиками айву — она придаст блюду неповторимый запах. Заливают все кипящей водой на уровень моркови и дают покипеть около пяти минут.

Этого времени достаточно, чтобы тщательно промыть рис. Его выкладывают поверх моркови, солят и заливают кипятком примерно на полпальца выше риса. Крупа быстро впитывает влагу и масло. В этот момент в рисе делают проколы для испарения воды.

Главное таинство: плов накрывают крышкой и убавляют огонь до минимума. В таком положении блюдо томится 40 минут до готовности. Примерно через 20 минут можно аккуратно перевернуть рис шумовкой, не нарушая нижние слои.

Плов подают слоями в обратном порядке: сначала рис, затем морковь с айвой и специями, сверху — мясо. В Узбекистане это блюдо традиционно готовят мужчины на открытом огне в огромных казанах, но в условиях городской квартиры вполне можно адаптировать рецепт под свои возможности.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова ]

Мармелад из айвы

Благодаря высокому содержанию пектина из айвы получается идеальный натуральный мармелад. Для этого потребуется айва и сахар в пропорции 1:0,8 от веса очищенных плодов.

Фрукты очищают от кожуры и сердцевины, варят 30–40 минут. Затем айву извлекают из воды и измельчают в пюре блендером. В массу добавляют сахар и сок одного лимона для баланса вкуса и варят еще 40 минут (чем дольше, тем жестче получится мармелад). Горячую массу выкладывают в форму, застеленную пергаментом. Остывшее лакомство нарезают кубиками. Мармелад готов.

Ранее сообщалось, как из горьких огурцов приготовить салат, окрошку и даже смузи — советы хозяйки и многодетной мамы из Подмосковья Дарьи Коган.