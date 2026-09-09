Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в школу приемных родителей более 1,3 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 1,3 тыс. электронных заявлений для зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Для подачи заявки пользователям нужно выбрать городской округ и школу из предложенного перечня. При отсутствии учреждения в выбранном муниципалитете заявителю откроется полный список подготовительных школ области. Ознакомиться с решением можно будет в личном кабинете в течение семи рабочих дней.

В ведомстве напомнили, что взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку могут совершеннолетние и дееспособные граждане, у которых есть подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи.

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