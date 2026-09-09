«Второй Иерусалим» под землей: почему 10 сентября православные чтят подвижников Киево-Печерских

Для православных верующих 10 сентября — особая дата. В этот день Церковь вспоминает Собор преподобных отцов Киево-Печерских, чьи мощи покоятся в Дальних пещерах, именуемых также Феодосиевыми. О том, чем примечательна эта дата, рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, сообщил REGIONS.

Как пояснил Иванов, 10 сентября верующие отдают дань памяти сотням подвижников, которые с XI столетия, еще со времен основания обители преподобными Антонием и Феодосием, всецело посвятили свои жизни Господу. Их нетленные останки и сегодня находятся в подземных галереях, которые в народе получили название «второго Иерусалима». По сей день, по словам Иванова, от святых мощей происходят чудеса, связанные с исцелением недужных и благодатной поддержкой страждущих.

Свое название Дальние пещеры получили в честь преподобного Феодосия Печерского — игумена, установившего в обители Студийский устав и ставшего эталоном строгой аскетической жизни для всей братии. В этих катакомбах обрели вечный покой многие известные святые, среди которых особо почитаются преподобный Нестор-летописец — создатель «Повести временных лет», и преподобный Агапит-врач, прославившийся молитвенным врачеванием. Однако, подчеркнул Иванов, гораздо больше тех, чьи имена ведомы лишь Всевышнему. Их духовные подвиги сокрыты от людских глаз, но открыты Создателю.

«Мы, приходя на молитву к мощам этих святых, прикасаемся не к мертвой истории, а к живой вере. В тропаре праздника поется: "Яко звезды пресветлыя, в пещерах Дальних возсиявшии, преподобнии отцы наши... молите Христа Бога спастися душам нашим". Это не просто слова — это свидетельство того, что святые, почивающие в этих пещерах, продолжают свое служение и сейчас, предстоя Престолу Божию и молясь о нас. Сейчас, когда Киево-Печерская лавра переживает тяжелые времена, когда оттуда изгоняют монахов канонической Церкви, а святыни оскверняются, память об этих святых приобретает особое значение», — отметил зампред ВРНС Иванов.

Дальние пещеры, по словам представителя духовенства, представляют собой не просто усыпальницу, а действующее средоточие молитвы. Еще при жизни Феодосий избрал для себя уединенную пещеру для молитвенных трудов и поста. Со временем в этих подземных лабиринтах был обустроен целый город — с храмовыми помещениями, кельями для монахов и трапезными залами.

«И когда 10 сентября,мы обращаем к ним свои молитвы, мы просим их предстательства пред Богом. Мы просим их молитв о мире, о вразумлении заблудших, о даровании нам сил и терпения в испытаниях. Мы просим их, чтобы они, как когда-то наставляли своих учеников, наставили нас на путь истинный. Собор преподобных отцов Киево-Печерских — это не просто историческая память, это наше небесное воинство, которое и сегодня покрывает нас своим молитвенным покровом. Помолимся же им от всей души, и пусть их молитвы помогут нам сохранить веру и укрепиться в надежде», — рассказал Иванов.

Ранее сообщалось, что в день Иоанна Крестителя 11 сентября православные соблюдают строгий пост.