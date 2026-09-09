Подмосковным пенсионерам рассказали о возможности оформить выплату в Доброделе

Неработающие пенсионеры в Подмосковье старше 65 лет, которые имеют право на ежемесячную денежную компенсацию, могут подать заявление в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого им нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Поддержка» – «Пенсионерам» и выбрать услугу «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+». После этого нужно будет заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.

Напомним, что е жемесячную выплату могут получать неработающие пенсионеры, если их доход составляет менее 20 тыс. рублей в месяц. При этом они должны постоянно проживать в Подмосковье на протяжении как минимум 10 лет и жить одни или совместно с другими неработающими пенсионерами.

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