Каратистка и одноклассник: чем может обернуться подножка в школе Подмосковья для обоих учеников

В одной из частных школ Подмосковья произошел конфликт между учениками, который привлек внимание не только педагогов, но и юристов. Инцидент начался с того, что мальчик решил поставить подножку своей однокласснице. Однако ответные действия девочки оказались неожиданно жесткими: несколько лет занятий карате не прошли даром — она нанесла однокласснику несколько ударов ногами и руками. В результате у пострадавшего диагностировали ушибы грудной клетки, темени и нижней губы, сообщил REGIONS.

О правовых последствиях произошедшего REGIONS рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, если мать пострадавшего мальчика обратится в полицию с заявлением о побоях, то правоохранители зафиксируют все обстоятельства инцидента. Однако, подчеркнул эксперт, отреагировать на случившееся обязаны также школьная комиссия и подразделение по делам несовершеннолетних.

«Такое постановление в силу возраста нарушительницы окажется отказным, но при этом не станет реабилитирующем документом. Это позволит предъявить претензии гражданского характера и потребовать возмещения вреда как у родителей школьницы, так и у педагогов», — заключил юрист.

Как пояснил Хаминский, за подножку, скорее всего, последует лишь устное замечание. А вот нанесение побоев — это уже серьезное основание для постановки ученицы на профилактический учет в органах внутренних дел. Вопрос о том, будет ли заявление в полицию, остается на усмотрение родителей пострадавшего, однако сам инцидент уже стал поводом для разбирательства в учебном заведении.

«Безнаказанность может привести к совершению более тяжких правонарушений в ближайшем будущем. Поэтому в целях профилактики уже сейчас следует привлекать родителей и учителей к административной ответственности по ст. ст. 5.35 и 5.37 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и необеспечение безопасных условий обучения», — рассказал Хаминский.

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