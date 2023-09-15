Рабочие трех крупнейших автомобильных компаний США начали забастовку
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Она охватила предприятия, принадлежащие General Motors, Ford и Stellantis.
О начале забастовки сообщил профсоюз работников автопрома United Auto Workers. Его анонсировал глава этой организации Шон Фейн.
«Сегодня, впервые в нашей истории, мы нанесем удар сразу по трем членам «большой тройки», - заявил он.
На предприятиях этих трех компаний работают порядка 150 тысяч представителей профсоюза. Они потребовали резкого повышения заработной платы, улучшения пенсионного обеспечения, дополнительных дней к ежегодному отпуску и еще ряд преференций.
Предварительные переговоры по этому поводу никаких результатов не дали. Фейн заявил, что сначала забастовка не будет охватывать все предприятия сразу. Но со временем ситуация может и измениться, и тогда профсоюз будет настроен более радикально.