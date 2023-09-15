Рабочие трех крупнейших автомобильных компаний США начали забастовку

О начале забастовки сообщил профсоюз работников автопрома United Auto Workers. Его анонсировал глава этой организации Шон Фейн.

«Сегодня, впервые в нашей истории, мы нанесем удар сразу по трем членам «большой тройки», - заявил он.

На предприятиях этих трех компаний работают порядка 150 тысяч представителей профсоюза. Они потребовали резкого повышения заработной платы, улучшения пенсионного обеспечения, дополнительных дней к ежегодному отпуску и еще ряд преференций.

Предварительные переговоры по этому поводу никаких результатов не дали. Фейн заявил, что сначала забастовка не будет охватывать все предприятия сразу. Но со временем ситуация может и измениться, и тогда профсоюз будет настроен более радикально.