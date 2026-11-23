Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней местной жительницы-консультанта отдела промышленной политики Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, ее обвиняют в 61 преступлении по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2023 год она создала организованную группу и через посредников получала взятки в суммах от 320 тыс. рублей до 18 млн рублей. Общий размер полученных взяток составил 84 млн. рублей.

Нарушительница признала вину в совершении преступлений частично, в отношении иных участников группы уголовные дела выделены в отдельное производство. Материалы направили в Подольский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.