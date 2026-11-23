В Подмосковье с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года действует запрет на майнинг криптовалют. Мера позволила высвободить для нужд региона 500 МВт электроэнергии — их направят на развитие социальной инфраструктуры. Еще один важный эффект — снижение рисков пожаров из‑за нелегальных ферм, которые нередко размещают в жилых домах и офисах, сообщил REGIONS.

«Майнинг-фермы в многоквартирных домах и офисах обычно размещают в местах с хорошей вентиляцией или возможностью скрытого вывода тепла: в подвалах, на чердаках, в технических этажах, пустующих квартирах, на балконах и лоджиях, а также в офисных серверных, выдавая их за легальное ИТ-оборудование. В офисах их часто прячут в подсобных помещениях, маскируя под корпоративные серверы», — пояснили в Минэнерго.

Майнинг‑ферма — это массив оборудования, которое непрерывно потребляет много энергии и сильно греется. По нагрузке такая установка сопоставима с небольшой фабрикой. В Минэнерго Подмосковья назвали признаки, по которым можно заподозрить нелегальную ферму: постоянный гул вентиляторов, перегрев стен и полов, запотевшие окна, скачки напряжения и резко выросшие счета за электричество. Среди визуальных маркеров — промышленные кондиционеры на фасаде, дополнительные вентиляционные короба, нагромождение техники на балконе и силовые кабели от щитовой.

«Если в доме нет индивидуальных счетчиков и жильцы платят по нормативу, ферма может потреблять энергию скрытно, перекладывая расходы на всех», — предупредили в министерстве.

При подозрении на ферму в многоквартирном доме важно действовать поэтапно. Сначала стоит подать заявление в управляющую компанию — чтобы проверили нагрузку на сети и осмотрели технические помещения. Параллельно можно сообщить в энергосбытовые организации («Мособлэнерго», «Россети Московский регион») о возможном безучетном потреблении. Если проблема не решается, жалобу подают в Минчистоты Московской области. При прямой угрозе безопасности — запахе гари, искрении проводов — нужно вызывать полицию или МЧС по номеру 112.

«Бытовые электросети МКД не рассчитаны на промышленную нагрузку. Работа фермы приводит к перегреву проводки, разрушению изоляции, коротким замыканиям и возгораниям. Это создает прямую угрозу жизни всех жителей подъезда», — подчеркнули специалисты Минэнерго.

Владельцам нелегальных ферм грозят серьезные последствия. За сокрытие доходов от майнинга налоговая доначислит НДФЛ и выпишет штрафы. Превышение лимита в 6000 кВт·ч в месяц расценивается как коммерческая деятельность и требует регистрации ИП и оплаты по промышленным тарифам. Самовольное подключение к сетям квалифицируют по статье 165 УК РФ.

«Это грозит штрафом до ₽300 тыс., принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. Также энергетики взыскивают через суд всю стоимость потребленного ресурса (часто по максимальному тарифу) и изымают оборудование в счет долга», — подчеркнули в ведомстве.

Если ферма нарушает покой соседей, суд может обязать демонтировать оборудование и выплатить компенсацию. При возникновении пожара из‑за перегрузки сети наступает ответственность по статьям 168 или 219 УК РФ.

Запрет обусловлен стратегическими задачами: в рамках трехстороннего соглашения с Москвой и Минэнерго РФ до 2032 года энергосистему столичного региона планируют усилить на 4,7 ГВт. При этом налоговые поступления от майнинга (около 500 млн рублей за 2025 год) эксперты считают незначительными в масштабах страны.

«Было бы неправильно расходовать эту мощность, созданную за счет тарифных источников, на подключение майнинговых ферм. Открытие новых предприятий и расширение уже работающих производств, строительство социальных объектов, развитие ИЖС и искусственного интеллекта для ведомства в приоритете перед майнингом», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Егорьевске вынесли приговор по делу о майнинге криптовалюты и хищении электроэнергии.