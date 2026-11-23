С начала 2026 года в Подмосковье доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, составила 63,1%, это на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше возможностей для эффективного лечения и благоприятного прогноза для пациента. Поэтому одна из наших приоритетных задач — сделать диагностику максимально доступной для жителей Подмосковья. Для этого мы развиваем систему онкоскринингов, оснащаем медицинские организации современным оборудованием и регулярно проводим профилактические мероприятия, в том числе Дни открытых дверей в ЦАОПах», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Женщинам в Московской области старше 40 лет и не проходившим маммографию в течение двух лет доступна самостоятельная запись на исследование. Кроме того, в этом году в Подмосковье ввели скрининг рака легких для курильщиков. Также в репродуктивную диспансеризацию был включен анализ на онкогенные типы ВПЧ.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.