С начала 2026 года в больницы Подмосковья поступили 19 аппаратов типа С-дуга на общую сумму почти 245 млн рублей, они позволяют врачам получать изображения непосредственно во время операции, контролировать точность медицинских манипуляций и повышать безопасность лечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить сложные операции с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациента. Аппараты типа С-дуга обеспечивают рентгенологический контроль непосредственно во время хирургического вмешательства. Медтехника востребована в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, урологии и других направлениях медицины», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Аппараты С-дуга отличаются мобильностью и позволяют получать рентгеновские изображения в различных проекциях без необходимости перемещать пациента. Это особенно важно при проведении операций на позвоночнике, суставах и костях, а также других вмешательств, требующих высокой точности. Новое оборудование поступило в Мытищинскую, Клинскую, Одинцовскую, Красногорскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы региона.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.