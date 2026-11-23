Информация о том, что с 21 ноября за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге уже нужно платить, является некорректной. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, комментируя новости в социальных сетях.

Плата за проезд пока не взимается, оплачивать поездки не требуется. Основанием для этих публикаций стало постановление Правительства Московской области об использовании дороги на платной основе. Постановление (решение) о платной эксплуатации Южно-Лыткаринской автодороги принято в соответствии со ст. 36 257-ФЗ и само по себе не означает, что плата за проезд начинает взиматься незамедлительно.О дате фактического начала взимания платы будет сообщено на сайте оператора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.