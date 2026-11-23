«Адекватный и благородный человек»: Родригез рассказал, что отмечает праздники с бывшим мужем Кабак
VOICE: Тимур Родригез рассказал об отношениях с семьей Екатерины Кабак
Фото: [соцсети]
47-летний актер и телеведущий Тимур Родригез рассказал об отношениях с семьей жены — 35-летей актрисы Екатерины Кабак, передает VOICE.
Артист признался, что быстро нашел общий язык с Андреем — бывшим мужем Екатерины. Мужчины вместе ходят в заведения и отмечают дни рождения детей.
«Это обоюдная история. Это не только мое желание общаться, но и его. Он воспитанный, адекватный и благородный человек. И я бесконечно за это благодарю и восхищаюсь им», — сказал Родригез.
Отдельно Тимур рассказал об общении с семилетней дочерью Екатерины от предыдущего брака. Артист не называет девочку падчерицей, но подчеркивает, что между ними сложились близкие и доверительные отношения.
Напомним, Родригез и Табак поженились в июне 2026 года. До этого они знали друг друга 15 лет, но оба состояли в других браках. Тимур в 2023 году развелся с Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. У пары двое сыновей.
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