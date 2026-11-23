Артист признался, что быстро нашел общий язык с Андреем — бывшим мужем Екатерины. Мужчины вместе ходят в заведения и отмечают дни рождения детей.

«Это обоюдная история. Это не только мое желание общаться, но и его. Он воспитанный, адекватный и благородный человек. И я бесконечно за это благодарю и восхищаюсь им», — сказал Родригез.

Отдельно Тимур рассказал об общении с семилетней дочерью Екатерины от предыдущего брака. Артист не называет девочку падчерицей, но подчеркивает, что между ними сложились близкие и доверительные отношения.

Напомним, Родригез и Табак поженились в июне 2026 года. До этого они знали друг друга 15 лет, но оба состояли в других браках. Тимур в 2023 году развелся с Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. У пары двое сыновей.

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