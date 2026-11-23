Учитель математики областного технологического лицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра Ольга Плечий вошла в число 30 победителей индивидуального трека «Учить и учиться» всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Всего на индивидуальные конкурсные треки проекта поступило более 35 тыс. заявок. По итогам нескольких этапов отбора определили 60 победителей — по 30 в каждом направлении. Торжественная церемония награждения состоялась в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

Ольга Плечий работает в сфере образования 12 лет. В своей педагогической практике она уделяет особое внимание развитию внутренней мотивации школьников и эмоционального интеллекта, изучает подходы мирного образования, а также делится профессиональным опытом на семинарах и конференциях.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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