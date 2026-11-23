Специалист рассказал, что после отставки Михаила Галактионова у гендиректора клуба Бориса Ротенберга не было кандидатов, которые бы согласились возглавить команду на короткий срок, да еще и в непростой турнирной ситуации.

«Вызвал Борис Борисович и сказал, что надо помочь клубу в трудный момент. Так как клуб для меня не чужой, и я работник системы «Локомотива» — являюсь директором академии, было бы правильно закрыть эту позицию», — рассказал Овчинников.

Он подчеркнул, что его назначение показывает наличие правильно выстроенной вертикали в клубе.

В 15-м туре в дебютном для Овчинникова матче «Локомотив» сумел одолеть «Родину» (1:0) и покинул зону вылета.

Ранее Владислав Радимов заявил, что харизма Сергея Овчинникова может помочь «Локомотиву» выбраться из непростой турнирной ситуации.