«Я всегда привожу пример: я в Европе прожил 20 лет, 15 поиграл. Если бы в Европе какой-то тип вроде Слуцкого рот открыл, его бы где-нибудь там же на воротах повесили на какую-нибудь звезду. А у нас это сплошь и рядом. Потом мы удивляемся, что у нас великие футболисты неинтересны, а какие-нибудь блогеры популярны», — сказал Мостовой.