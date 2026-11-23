«Пускай покажет, как может по мячу ударить»: Мостовой вновь наехал на тренера Слуцкого
Мостовой высказался о Слуцком: «В Европе такого типа на воротах повесили бы»
Фото: [РФС]
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» в очередной раз жестко высказался о тренере Леониде Слуцком.
Экс-тренер ЦСКА и сборной России назвал Мостового и Александра Бубнова фриками, на высказывания которых нельзя всерьез обижаться.
«Я всегда привожу пример: я в Европе прожил 20 лет, 15 поиграл. Если бы в Европе какой-то тип вроде Слуцкого рот открыл, его бы где-нибудь там же на воротах повесили на какую-нибудь звезду. А у нас это сплошь и рядом. Потом мы удивляемся, что у нас великие футболисты неинтересны, а какие-нибудь блогеры популярны», — сказал Мостовой.
Экс-футболист заявил, что не знает, как Слуцкий «пролез» в тренерский цех. По его мнению, он устраивает себе жизнь за счет футбола и «футбольных людей», таких, как он. Мостовой предложил Слуцкому выйти на поле и показать, как он может пробить по мячу.
Ранее на нападки Мостового ответил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.