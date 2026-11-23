С начала 2026 года жители Московской области более 67,7 тыс. раз воспользовались услугой получения или аннулирования разрешения на такси, подать заявку можно в мобильном приложении Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого необходимо авторизоваться в Доброделе через подтверждённую учётную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Бизнесу» – «Бизнес» – «Лицензирование и разрешения» и открыть услугу «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси». После этого потребуется заполнить электронную форму и прикрепить документы.

Получать услугу проще и быстрее помогает внедренный в электронную форму умный сервис. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.