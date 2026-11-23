54-летняя Софья Кругликова, бывшая жена заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, вышла замуж за 59-летнего лидера музыкального коллектива «Жуки» Валерия Жукова, сообщил VOICE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Напомним, Кругликова была пятой женой Ефремова. Они развелись в сентябре 2025 года после 23 лет брака. Это произошло практически сразу после выхода артистка из колонии по УДО. У супругов трое детей: двое дочерей и сын.

Кругликова работает преподавателем в Институте современного искусства и в Российской академии музыки имени Гнесиных. Для нее этот брак станет третьим.

Жуков является автором известной песни «Батарейка». С первой женой музыкант расстался в 2022 году. У них двое несовершеннолетних сыновей.

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