В Подмосковье стартовал масштабный этап подготовки к новогодним праздникам - коммунальные службы приступили к украшению общественных пространств. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты приступили к установке новогодних елок на территории дворов, их украсят игрушками и современными светодиодными гирляндами. После завершения оформления рабочие проведут обязательное тестирование всех световых и декоративных элементов.

Желающие украсить свой двор, установить во дворе ель или нарядить подъезд могут обратиться с такой инициативой в свою управляющую организацию.

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