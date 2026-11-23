В Можайском округе отвели 3,5 га леса под санитарную рубку
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Можайском округе, вблизи деревни Пуршево, начаты работы по отводу лесосек, под сплошную санитарную рубку запланированы участки общей площадью 3,5 га — работы планируется провести в 2027 году. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Специалисты проводят отвод в строгом соответствии с государственным заданием. В ходе обследования оценивается состояние каждого дерева: выявляются поврежденные ветровалом и буреломом деревья, а также сухостой.
«Своевременная санитарная рубка обеспечивает здоровый лес, безопасность людей, отдыхающих в нем, и чистоту лесных массивов для будущих поколений. Отвод лесосек — только первый шаг, впереди у нас большая и важная работа по оздоровлению насаждений», — отметила старший участковый лесничий Бородинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Наталья Румянцева.
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