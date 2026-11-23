Подмосковье стремительно меняет экономическую роль: из «спальни» столицы регион превращается в мощный самостоятельный центр занятости. Еще недавно жители массово ездили на заработки в Москву, а сегодня сама область создает десятки тысяч рабочих мест за счет масштабных инвестиционных проектов — на сопровождении властей находится свыше 2,2 тыс. инициатив с общим объемом вложений ₽3,5 трлн. Ситуация на рынке труда складывается в пользу соискателей: уровень регистрируемой безработицы держится на историческом минимуме в 0,1 %, а на одного официально признанного безработного приходится порядка 20 вакансий, сообщил REGIONS.

«Более 1,5 тыс. проектов — это строительство новых предприятий. Реализация проектов нового строительства позволит создать 434 тыс. новых рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Подмосковье как работодатель: 40 тыс. новых рабочих мест к 2030 году

Новые производства запускаются по всему региону.

В Дмитровском округе развивается индустриальный парк «Северные Врата» с инвестициями в ₽13 млрд, там же строится завод складских роботов, который даст около 120 рабочих мест.

Ленинский округ становится точкой притяжения для робототехники: в парке «Титан» уже работают семь производителей роботов, а в перспективе появится техноколледж, где большую часть обучения студенты будут проходить прямо на предприятиях.

«У нас было обязательство — сделать здесь самую современную промышленную площадку. Это и инфраструктура, и готовое здание, где будут собраны самые передовые технологии», — сказал на открытии губернатор Андрей Воробьев.

Крупные проекты реализуются и в других округах: в Долгопрудном возводят завод литий‑ионных батарей с инвестициями более ₽22 млрд, в Ступине появятся производства БАДов и промышленных чернил, в Солнечногорске делают ставку на выпуск прицепов‑рефрижераторов, а в Красногорске запускают предприятие по переработке выбросов в полезные продукты.

К 2030 году на шести государственных площадках Подмосковья намерены развернуть свыше сотни высокотехнологичных производств, привлечь более ₽300 млрд инвестиций и создать свыше 40 тысяч рабочих мест.

Зарплаты до ₽400 тыс.: где в Подмосковье сейчас самый острый дефицит кадров

Наибольший кадровый голод испытывают производственные и строительные сферы. Особенно востребованы сварщики: их зарплаты в массовом сегменте достигают 160 тысяч рублей, а у специалистов высокого разряда — до 300 тысяч. Водители категорий C и E могут рассчитывать на доход от ₽120 до ₽300 тыс., а на вахтовых работах — до 400 тыс.

Строители, операторы спецтехники и электромонтеры также входят в число дефицитных профессий с устойчивым спросом и достойным уровнем оплаты. При этом конкуренция за такие кадры минимальна: в отличие от офисных специальностей, где на одну вакансию приходится несколько десятков резюме, по рабочим профессиям откликов крайне мало. Параллельно активно развивается сектор логистики, торговли и общепита — он остается самой доступной точкой входа для новичков и тех, кто меняет профессию в зрелом возрасте.

«Мы наблюдаем структурный сдвиг: промышленность и логистика в Московской области развивается быстрее, чем рынок успевает готовить кадры. Рабочие специальности стали дефицитным ресурсом, и зарплата выполняет функцию премии за дефицит — поэтому „вилки“ ₽120–180 тыс. по массовым позициям уже не выглядят аномалией. При этом конкуренция за квалифицированного рабочего будет только усиливаться: импортозамещение и новые производства въезжают одновременно, а кадровый резерв формируется с задержкой в несколько лет», — сказала REGIONS экономист, доцент кафедры управления Российского государственного гуманитарного университета, член Комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ Инна Литвиненко.

Выплаты, премии, поддержка: на что могут рассчитывать специалисты в Подмосковье

Остро не хватает специалистов и в бюджетной сфере, особенно в небольших округах. Зарплаты медиков в Подмосковье заметно варьируются в зависимости от локации и типа учреждения: например, доход хирурга в Щелкове может превышать предложение в Подольске более чем в полтора раза, а частные клиники предлагают терапевтам и педиатрам суммы до ₽170 тыс. Чтобы закрыть кадровые пробелы, власти сохраняют финансирование «земских» программ на ближайшие три года.

С 2025 года поддержка распространилась и на работников культуры: библиотекарям, руководителям кружков и другим специалистам в малых населенных пунктах выплачивают по ₽1 млн; программа охватывает 47 специальностей. Дополнительные стимулы действуют и в образовании — так, предусмотрены премии за высокие результаты учеников на ЕГЭ и выплаты самим выпускникам за стобалльные результаты.

«Реверс маятника „Москва — область“ — устойчивый тренд, а не случайность. Когда рядом с домом появляются производства с зарплатами, сопоставимыми с московскими, экономика времени переходит на сторону области: человек получает то же или больше, минуя час-полтора в дороге. Это удерживает и специалистов, и их налоги, и покупательную способность внутри региона — а для работодателей области это конкурентное преимущество, которого пять лет назад не было», — резюмировала Инна Литвиненко.

Ранее сообщалось, что свыше 6 тыс. человек посетили онлайн-ярмарки вакансий в Подмосковье.