«Утренний ритуал с чашкой чая». Полгода чтения газет улучшили когнитивные функции пожилых

Регулярное чтение прессы способствует поддержанию когнитивного здоровья и повышает повседневную активность у людей старшего возраста. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Frontiers in Aging .

В рамках рандомизированного контролируемого эксперимента, длившегося 26 недель, специалисты наблюдали за 63 добровольцами в возрасте от 60 лет, которые ранее не выписывали печатные издания. Участников разделили на две группы: первой предложили читать газету минимум четыре раза в неделю, вторая стала контрольной и не получала подобного задания. Итоговое состояние испытуемых оценивалось по комплексу тестов, измеряющих когнитивные способности, эмоциональный фон и уровень бытовой активности.

По прошествии полугода у «читающей» группы зафиксировали существенно более высокие результаты по шкале MoCA (Монреальская шкала оценки когнитивных функций) — разрыв с контрольной группой достиг 1,47 балла. Помимо этого, у участников первой группы уменьшились проявления депрессивных симптомов, а показатели жизненной энергии и подвижности заметно выросли. Хотя по тесту MMSE (Краткая шкала оценки психического статуса) также наблюдалась позитивная динамика, эти изменения не достигли уровня статистической значимости.

Исследователи полагают, что чтение газет может служить доступным и экономичным инструментом интеллектуальной стимуляции в пожилом возрасте.

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