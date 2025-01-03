Работающим пенсионерам проиндексируют пенсию в 2025 году

В 2025 году работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».

Стоит отметить, что индексация будет применена не к уже назначенной страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом пропущенных индексаций начиная с 2016 года.

Таким образом, пояснила эксперт, работающие пенсионеры получат более значимую прибавку.

Уровень индексации будет считаться от пенсии, которую работающий пенсионер получал бы, если бы ушел с работы, заключила собеседница.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения.