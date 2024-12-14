В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

В самом начале 2025 года парламентарии Госдумы рассмотрят проект закона, предполагающего выплату всем категориям пенсионеров 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ГД Бориса Чернышова.

Сообщается, что указанный законопроект внесут на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента повторно. Ранее документ вернули на доработку, и после внесенных правок он вновь поступит в Госдуму.

«Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — отметил депутат.

Чернышов подчеркнул, что 13-я пенсия может стать существенным подспорьем пожилым россиянам и даст почувствовать пристальное внимание к ним и заботу со стороны государства. Депутат предположил, что данную выплату российские пенсионеры смогут использовать в качестве допсредств как на празднование дня рождения, так и на иные личные нужды.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что часть пенсионеров получат двойную пенсию уже в декабре уходящего года.