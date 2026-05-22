В Подмосковье за четыре месяца провели более 115 тыс. исследований овощей и фруктов

Официально

В Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года провели более 115 тыс. исследований овощей и фруктов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За первые четыре месяца 2026 года специалисты провели масштабную работу по контролю качества: выполнено 69 381 исследование овощей и 46 598 исследований фруктов», — говорится в сообщении ведомства.

Качество продукции оценивали путем органолептического анализа, люминоскопии и нитратометрии.

По итогу проверок с продажи сняли свыше 698 кг овощей и более 375 кг фруктов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.

