В Подмосковье за четыре месяца провели более 115 тыс. исследований овощей и фруктов
Свыше 115 тыс. исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года провели более 115 тыс. исследований овощей и фруктов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За первые четыре месяца 2026 года специалисты провели масштабную работу по контролю качества: выполнено 69 381 исследование овощей и 46 598 исследований фруктов», — говорится в сообщении ведомства.
Качество продукции оценивали путем органолептического анализа, люминоскопии и нитратометрии.
По итогу проверок с продажи сняли свыше 698 кг овощей и более 375 кг фруктов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.