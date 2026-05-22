Самая пьяная поножовщина в Саратовской области обошлась без ножей. 53-летний мужчина, разозлившись на приятеля в гостях, разобрал дверную коробку и начал методично избивать оппонента тяжелым косяком. Итог — закрытая черепно-мозговая, сотрясение, сломанные ребра и позвонки. А сам агрессор отделался подпиской о невыезде. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечеринка на проспекте Героев в конце апреля превратилась в кровавый мордобой. Двое друзей пришли в гости к 53-летнему хозяину. Распивали, болтали, потом разругались. Словесная перепалка переросла в драку. И тогда хозяин проявил чудеса инженерной мысли — оторвал от дверной коробки здоровенный кусок дерева и пустил его в ход. Жертвой пал 63-летний гость.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами: закрытая черепно-мозговая, сотрясение, повреждение грудной клетки, множественные переломы ребер и позвонков. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ирония в том, что этот «легкий вред» едва не убил пенсионера.

Ранее 75-летняя женщина подралась в кафе из-за еды и умерла от сердечного приступа.