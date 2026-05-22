Погрязшая в долгах бухгалтер избежала реального срока за кражу 4,4 млн рублей у компании

Суд в Нефтеюганске вынес обвинительный приговор 46-летней местной жительнице, которая с 2020 по 2024 год занимала должность главного бухгалтера коммерческого предприятия. Как сообщает ugra-news.ru , женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере — она систематически похищала деньги компании, внося ложные сведения о своей зарплате в банковские документы. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона 400 тысяч рублей.

Факт хищения был выявлен при внеплановой проверке, после чего следователи ОМВД России по Нефтеюганску возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Экс-бухгалтер призналась в содеянном и объяснила, что на преступление ее подтолкнули накопившиеся долги.

Схема оказалась простой: женщина сначала согласовывала с руководством зарплатные ведомости с достоверными сведениями, а затем вносила в них правки и загружала в систему дистанционного банковского обслуживания документы с суммами, значительно превышающими размер ее реальной зарплаты.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание — 4,5 года лишения свободы условно, штраф в 30 тысяч рублей и испытательный срок на 4 года. Приговор уже вступил в законную силу.

