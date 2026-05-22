Соседняя с Подмосковьем область радует грибников щедрым урожаем майской рядовки

В соседнем с Подмосковьем регионе — Тульской области — грибники уже вовсю собирают майскую рядовку. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , этот гриб считается вестником грибного лета, а пик его сезона приходится на конец мая и начало июня. При ранней и теплой весне нетерпеливые шляпки пробиваются сквозь землю уже в последних числах апреля, особенно там, где почва согрета теплом городских коммуникаций.

Майская рядовка — настоящий сапротроф, питающийся органикой лугов и пастбищ. Гриб предпочитает открытые пространства и часто вылезает прямо на газонах, рисуя на нежной траве длинные ряды и круги, которые в народе называют «ведьмиными кольцами».

Всходит рядовка дружно и богато, поэтому собирать ее — одно удовольствие. Она имеет характерный мучнистый запах, который почти полностью утрачивается при готовке. Мякоть у гриба белая, плотная и упругая, не темнеет на срезе и не раскисает при варке, сохраняя структуру. Вкус майской рядовки деликатный, с легкими ореховыми нотками, а некоторые сравнивают его с нежной курятиной.

Гриб превосходно раскрывается в супах, придает нежность омлетам и становится изысканным дополнением к блюдам из рыбы и птицы. Бывалые грибники знают: майская рядовка символизирует переход от весны к лету. Любители тихой охоты из Тульской области уже с удовольствием делятся фотографиями своих трофеев в интернете, вызывая белую зависть у тех, кто пока не может вырваться на природу.

Ранее сообщалось, что грибники Подольска Мособласти нашли рядовки и маслята.