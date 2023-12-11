Работы по модернизации одного из заводов завершились в подмосковной Истре

Компания «Инфаприм» из подмосковной Истры завершила работы по установке и наладке оборудования на производстве заменителей грудного молока, а также получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что данная компания входит в число импортозамещающих и системообразующих предприятий страны. Благодаря модернизации оборудования, объемы выпускаемой продукции в год достигнут до десяти тысяч тонн заменителя грудного молока. Вложенные в проект инвестиции составили более четырех миллиардов рублей.

«Эти средства позволят предприятию увеличить производственные мощности и дополнительно создать более ста десяти новых рабочих мест», — сообщил зампред правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Подчеркнем, что компания «Инфаприм» является единственным предприятием в России, выпускающим специализированные сухие смеси для детей с отклонениями в пищеварении и аллергией, а также смеси для питания детей, имеющих редкие генетические заболевания.