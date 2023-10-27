Работы по реконструкции кузнечного цеха запланированы в подмосковной Балашихе

АО «Авиационная корпорация „Рубин“ собирается реконструировать собственный кузнечный цех в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало компании соответствующее разрешение на проведение необходимых работ. Реконструкция объекта необходима для расширения номенклатуры изготавливаемых заготовок и обновления кузнечного и нагревательного оборудования.

Ожидается, что площадь существующего цеха расширят почти на триста квадратных метров, здание оборудуют новым молотом и печами для нагрева заготовок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.