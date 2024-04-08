Работы в рамках первого этапа реконструкции участка Киевского шоссе завершатся в третьем квартале года, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Реконструируют участок дороги с пятьдесят первого по пятьдесят третий километр. Его протяженность составляет 1,3 километра.

На участке обустроят по три полосы движения в каждом направлении, боковой проезд, разворотный съезд, заездные карманы и павильоны ожидания на остановках.

Дорога будет оснащена автоматической противогололедной системой. Также проведут благоустройство на прилегающей территории. В частности, вдоль трассы планируется высадить тринадцать тысяч деревьев и кустарников.

К проверке хода работа была привлечена научно-исследовательская лаборатория МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ. Ее специалисты отобрали образцы дорожного полотна для оценки качества материалов.

В целом реконструкция шоссе затронет участок протяженностью четырнадцать километров — он пролегает до шестьдесят пятого километра дороги. Его расширят и сделают бессветофорным. Также реконструируют железнодорожный мост возле станции Бекасово-1.