«Райффайзен Банк» откладывает свой уход из России

Ранее банк планировал выделить свою российскую «дочку» к сентябрю.

Австрийцы не хотят терять связи с Россией и рассчитывают протянуть время до окончания конфликта на Украине.

«Райффайзен Банк» еще не предоставил свой план Европейскому центральному банку (ЕЦБ), что уже ставит под сомнение сентябрьские сроки ухода. Кроме того, потребуется одобрение Центробанка и Минфина России, а в случае продажи – президента Владимира Путина.

Медленные темпы работы австрийского банка раздражают ЕЦБ. Он настаивает, что «Райффайзен Банк» и другие европейский банки, такие как UniCredit, как можно скорее ушли из России. Однако итальянский банк также не торопится предоставлять свои планы.