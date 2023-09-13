Райффайзенбанк перевел своих клиентов на обслуживание в дочернюю компанию

«Райффайзенбанк» отказался от депозитарной лицензии на фоне перевода клиентов на обслуживание в дочернюю компанию, открытую исключительно для подобных целей. Об этом рассказали представители организации, их слова передают РИА Новости .

Там сообщили, что банк добровольно отказался от лицензии из-за того, что в этом году его клиенты были переведены в компанию, специально созданную для этих целей. Уточняется, что она имеет лицензию регулятора с ноября 2022 года.

Там также уведомили о том, что из-за этого, отказ от лицензии со стороны «Райффайзенбанка» не влияет на его депозитарную деятельность, и не вносит изменений для клиентов банка.

Накануне Центробанком РФ была аннулирована лицензия депозитария «Райффайзенбанка» на фоне отказа организации от нее.