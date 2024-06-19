Расходы бюджета в Подмосковье в 2023 году сохранили социальную направленность
Фото: [Мининвест МО]
Расходы бюджета в Подмосковье в прошлом году сохранили социальную направленность, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
В целом в 2023 году на исполнение 19 госпрограмм Подмосковья направили 971 миллиард рублей. Более половины расходов приходилось на социальный блок — 584 миллиарда рублей.
Большую часть расходов — 206 миллиардов рублей — направили на содержание муниципальных школ, детсадов, социальных учреждений. На строительство социальных объектов направили 92 миллиарда рублей. За год были построены и реконструированы 26 медучреждений, 82 школы, 33 садика, 14 спортивных и семь культурных учреждений.
На поддержку семьи и детей направили 44 миллиарда рублей. Расходы на льготное лекарственное обеспечение составили 23 миллиарда рублей.