Раскрыт реальный размер социальной пенсии россиян

По данным на 1 июля этого года, средний размер социальной пенсии в России составил 15 534 рубля.

Об этом со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщает РИА Новости.

Таким образом, с начала года средний размер социальной пенсии в РФ увеличился более чем на две тысячи рублей.

Размер социальных пенсий неработающих пенсионеров составляет 15 856 рублей. Работающие получатели социальной пенсии получают 11 659 рублей в месяц.

