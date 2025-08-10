Раскрыт средний размер пенсии россиян

Средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Эта сумма складывается из пенсионных баллов и фиксированной выплаты. За каждый год работы начисляется до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей, пояснил он.

Сумма баллов умножается на этот показатель, а потом к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рублей.

Размер пенсии зависит от продолжительности официального стажа и величины отчислений в Социальный фонд.

Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов предусмотрены надбавки.

В январе и августе проводится перерасчет для работающих пенсионеров. К уже существующей выплате добавляются баллы за предыдущий год работы. С учетом всех этих параметров складывается реальная сумма, которую выплачивают пенсионерам.

Ранее сообщалось о том, что с 1 августа накопительные пенсии россиян вырастут на 11%.