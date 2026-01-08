Раскрыта новая схема обогащения: вот почему в 2026 году не стоит брать ипотеку

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что в 2026 году аренда квартир сохранит финансовое преимущество перед покупкой жилья в ипотеку. Согласно их расчетам, стоимость съема будет в среднем в 2,1 раза ниже, чем затраты на приобретение новостройки, и в 1,8 раза ниже, чем покупка на вторичном рынке, сообщает «Газета.Ru».

Основной причиной такого дисбаланса называют сохраняющиеся высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. Даже на фоне ожидаемого постепенного снижения ключевой ставки Банка России стоимость заемных средств для покупателей жилья останется значительной.

Прогнозируется, что в течение 2026 года цены как на первичное, так и на вторичное жилье продолжат рост, как минимум на уровне инфляции. Среди факторов роста эксперты выделяют оживление спроса в связи со снижением ставок, перевод части средств населения из депозитов в недвижимость, а также увеличение себестоимости строительства.

При этом ставки аренды, по оценкам аналитиков, увеличатся в годовом выражении примерно на 7–8%. Такой рост связывают с увеличением предложения на рынке съемного жилья, замедлением темпов роста доходов населения и переходом части арендаторов в статус собственников.

