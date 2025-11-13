ФНС рассказала, в каких случаях налоговое уведомление не придет

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не направляет налоговые уведомления за 2024 год, если у гражданина отсутствовал объект налогообложения или применена льгота, полностью освобождающая от уплаты налога. Об этом сообщает ТАСС .

Кроме того, уведомления не рассылаются, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее ₽300 или если положительное сальдо единого налогового счета превышает начисления по налоговому уведомлению. «Поэтому сумма налогов к уплате по такому уведомлению отсутствует для лиц, не являющихся ИП», — уточнили в ФНС.

На размер налоговых начислений за 2024 год повлияли несколько факторов: использование новых результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства за 2023 год, прекращение моратория на пересмотр кадастровой оценки земель 2022 года, включение в налоговый оборот ранее не зарегистрированных объектов недвижимости и применение перечня легковых автомобилей стоимостью от ₽ 10 млн с повышающим коэффициентом 3.

ФНС напомнила, что срок оплаты налогов на имущество за 2024 год истекает 1 декабря. Для жителей некоторых территорий Курской области срок продлен на 12 месяцев.

