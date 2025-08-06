Раскрыты причины высоких зарплат в сфере услуг

Согласно данным «Авито Работа», за последние полгода зарплаты мастеров маникюра и педикюра в России совершили рывок на 50%, достигнув в среднем 130 тыс. рублей. Этот тренд отражает глубокие изменения на рынке труда, где представители сферы услуг все чаще опережают в оплате традиционно значимые профессии. HR-эксперт Гарри Мурадян в эфире радио Sputnik подтверждает : разрыв с доходами врачей и учителей будет только увеличиваться.

По его словам, профессия мастера — это ремесло с высокой степенью нестабильности и стресса. Так, клиенты сегодня есть, завтра — нет, также отмены, сезонные спады, физическая нагрузка, поэтому зарплата компенсирует эти риски. В отличие от стабильных окладов бюджетников доход мастера напрямую зависит от его навыков, выносливости и умения удерживать клиентов, превращая каждую процедуру в искусство.

Эксперт подчеркнул, что последствия такого дисбаланса — переток кадров в сферу услуг. Молодые специалисты, разочарованные низкими зарплатами в образовании и медицине, осваивают nail-индустрию за полгода обучения. Растет и ценовая конкуренция: премиальные мастера, чьи работы становятся визитной карточкой салонов, могут зарабатывать до 200 тыс. рублей, в то время как новички довольствуются 50-60 тыс. рублей.

Итог — рынок диктует новые правила. Высокие доходы мастеров не случайность, а плата за эмоциональное выгорание, отсутствие соцгарантий и ненормированную нагрузку. Как резюмирует Мурадян: это не самые большие зарплаты среди неофисных профессий, но они отражают реальную стоимость ручного труда в эпоху, где перфекционизм клиентов стал нормой. Тренд сохранится, пока общество готово платить за эстетику больше, чем за здоровье или знания.

Ранее сообщалось, что более 45 тыс. россиян получают более миллиона рублей в месяц.